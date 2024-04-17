لماذا دخل الفنان أحمد ماهر في نوبة بكاء على الهواء؟ (فيديو)
دخل الفنان أحمد ماهر في نوبة بكاء شديدة وسط حالة من التأثر اللافتة وذلك على الهواء مباشرة في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة " أون تي في".
ولم يتمالك الفنان الشهير بأدوار الرجل الصعيدي القوي دموعه التي انسابت بغزارة لدى عرض عدد من مشاهده في مسلسل "صيد العقارب" والتي تجسد مأساة أب فقد ابنه الوحيد، وشعر أنه لم يعد له سند في الحياة، فانهار تمامًا حتى أنه طلب من السائق الخاص به أن يكون ولده.
وعلّقت غادة عبد الرازق، التي لعبت البطولة المطلقة للمسلسل وشاركت في الحلقة، على دموع "ماهر"، بالقول إن هذه هي طبيعته وليست المرة الأولى.
وأوضح أحمد ماهر أنه لم يسيطر على دموعه لأنه استرجع تلك اللحظة الخاصة بفقد الابن كشيء قاسٍ، وأنه جسّد شخصية أب تعرض لهذه المحنة فارتكن إلى ابنته ليكتشف أنها تصلح أن تكون سندًا مثل الذكر تمامًا. وبسؤاله عمّا إذا كان لديه أبناء، أجاب بأنّ لديه ابنين اثنين.