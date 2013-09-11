طهران تعلن حاجتها إلى القمح

طهران- قال الرئيس الإيراني حسن روحاني في تصريحات نشرت الأربعاء، إن الجمهورية الإسلامية تحتاج إلى استيراد 7.5 مليون طن من القمح هذا العام فيما يرجع إلى مواطن ضعف في القطاع الزراعي.

ونقلت وكالة مهر للأنباء عن روحاني قوله في مقابلة بثها التلفزيون الحكومي، الثلاثاء: "فيما يتعلق بالمنتجات الأساسية مثل القمح والشعير والأرز والذرة لدينا مواطن ضعف".

وتابع "للأسف سنستورد 7.5 مليون طن من القمح هذا العام من بين عشرة ملايين طن نحتاجها".

وقال روحاني إن حكومته ستعالج شكاوى بعض المزارعين من انخفاض سعر الشراء الذي تعرضه الحكومة عن السعر الذي يمكنهم الحصول عليه إذا صدروا منتجاتهم .

ووصف الأمن الغذائي بأنه قضية استراتيجية لإيران في وقت تخضع فيه لعقوبات.

وأضاف أنه يفضل أن يورد المزارعون الإيرانيون محاصيلهم للدولة بأقل من تكلفة الواردات، مؤكدا "هذا هو المسار الذي ينبغي أن نسلكه".