بريطانيا تبحث عن شخص ربح الملايين في اليانصيب (صورة)

تبحث سلطات اليانصيب البريطانية عن شخص ربح 51.7 مليون جنيه استرليني أي ما يعادل 67 مليون دولار في السحب الأوروبي، ولم يتقدم حتى الآن لاستلامها.

وناشدت “مؤسسة اليانصيب الوطني” في بريطانيا الرابح بالتقدم لاستلام الجائزة التي كسبها في السحب الذي أُجري يوم الجمعة الماضي بحسب صحيفة “مترو” البريطانية.

وقالت الصحيفة:” هناك من ربح تلك الجائزة ولم يتقدّم حتى الآن لاستلامها، وقد أطلقت مؤسسة اليانصيب الوطني نداء للرابح لكي يتقدم مع تذكرته لاستلامها”.

وأوردت المؤسسة أرقام التذكرة الرابحة التي نشرت في معظم الصحف البريطانية، مخاطبة الرابح بقولها:” إذا كانت تذكرتك تحمل هذه الأرقام فإنك ستنال 51.7 مليون جنيه.”

وأشارت المؤسسة إلى أن بريطانيين ربحوا جائزة السحب الأوروبي 4 مرات هذا العام، منها 87 مليون جنيه (113 مليون دولار) في شهر حزيران/يونيو الماضي.