تعرف على طعام المستقبل الذي ابتكرته 3 طالبات أمريكيات

استخدمت 3 طالبات ماجستير بجامعة “أبيرتاي” في مدينة “داندي” بولاية فلوريدا الأمريكية، طحين الصراصير في إعداد البسكويت، في محاولة “مقززة” للعثور على مصادر غذائية أكثر استدامة لحل مشكلة الجوع في العالم.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تهدف تلك الحلوى المقرمشة المطعمة بنكهة الشوكولاتة إلى معرفة مدى سهولة تغلب الناس على “القرف” المصاحب لتناول الحشرات.

وتوضح الطالبات أن تلك الحشرات أكثر استدامة من مصادر اللحوم الأخرى، وأنها يمكن أن تكون حلا لمشكلة إطعام سكان العالم المتوقع بلوغ عددهم 9 مليارات نسمة بحلول العام 2050.

واستخدمت الطالبات، في تجربتهن، صراصير الحقول المجلوبة من تايلاند، إذ يتم طحنها بدقة لتتحول إلى طحين عضوي خال من الغلوتين وغني بالبروتين، بحيث يحتوي كل 100 غرام من الطحين على حوالي 1100 صرصار، قبل أن يضاف هذا الطحين إلى مزيج من المكونات التقليدية، بما في ذلك البيض والزبدة ودقيق القمح.

وقالت أنجا سيغارتسليتنر، التي تقود الدراسة مع زميلتيها سارة دوثي وإيما موريسون إن النظرة الغربية للغذاء يجب أن تتغير إذا أراد العالم تلبية الاحتياجات الغذائية للسكان.

وأضافت: “يمكننا تربية الصراصير في مساحات صغيرة وبماء أقل، وعلى عكس الحيوانات يمكنك أن تأكل الحشرة كلها وليس مجرد جزء منها، وقد لا تريد أن تأكل علبة صراصير، ولكن إذا كانت مخفية داخل الدقيق أو في البسكويت، ربما تكون أكثر تقبلاً للفكرة”.

وبدأت بعض الشركات بالفعل في بيع طحين الحشرات في هذا السوق الذي يتركز في المملكة المتحدة وهولندا وبلجيكا على وجه الخصوص، ولكن من المتوقع أن يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تنمو هذه الأسواق.