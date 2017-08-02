هكذا ستخفف السعودية أجواء الحر على الحجاج

باشرت الأجهزة المعنية في السعودية، اليوم الأربعاء، بتنفيذ مشروع تبريد المساحة الغربية لمنشأة الجمرات في مكة المكرمة برذاذ الماء، بالإضافة لطريق العودة من الجمرات إلى مشعر منى، وذلك عبر 750 عمودا للرش، للاستفادة منھا في موسم حج ھذا العام.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن “المشروع يغطي أكثر من 10 آلاف متر طولي، تغطى برذاذ الماء عبر محطتین رئیستین، وذلك برش 235 مترًا مكعبًا من الماء في الساعة، وستكون عملیة الرش متواصلة طوال أيام الحج؛ ما يسھم في تخفیف درجات الحرارة والمشقة على الحجاج”.

يذكر أن المشروع يأتي ضمن عدد من المشاريع التي تشرف على تنفیذھا ھیئة تطوير منطقة مكة المكرمة ھذا العام بالمشاعر.