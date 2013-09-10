معرض يقدم فناني الخط العربي الليبيين

طرابلس الغرب - نظمت نقابة الخط العربي في ليبيا معرضاً بمقرّها في طرابلس لأعمال مجموعة من الخطاطين لتشجيعهم وتوسيع دائرة الاهتمام بهذا الفن العريق.

وضمّ المعرض لوحات لفنانين محترفين وآخرين ناشئين لم يعرضوا أعمالهم سابقاً للجمهور.

وقال محمد الخروبي أحد المسؤولين عن تنظيم المعرض "هذا الملتقي يضم 20 لوحة لتسعة خطاطين محترفين. وهذا المعرض برعاية مكتب الثقافة والمجتمع المدني طرابلس. و يضم أيضاً من النشء الذين لهم مستقبل إن شاء الله. هذا المعرض يضم جميع الخطوط.. العربية من خط الثلث والخط الديواني والخط‭‭ ‬‬الجديد الديواني والخط الفارسي".

‬‬وذكر الخروبي أنّ إنشاء نقابة الخط العربي في ليبيا يهدف إلى نشر هذا الفن وتعريف الجمهور الليبي به. ‭‭ ‬‬