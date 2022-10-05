مباراة الأهلي وجدة.. انفعال موسيماني بعد تضييع زياد الجهني فرصة خطيرة (فيديو)

ويحل النادي الأهلي ضيفًا على نظيره جدة في لقاء الديربي، في المواجهة الأولى للمدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وكان النادي الأهلي اتفق مع موسيماني بعقد يمتد إلى نهاية الموسم الحالي، كما أضاف النادي في العقد بند أفضلية التجديد لموسم آخر بعد عدة اجتماعات مع المدرب.

ويحتل الأهلي المركز السابع في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى "يلو" برصيد 8 نقاط، وبفارق 4 نقاط عن الإخدود صاحب المركز الأول في الدوري.