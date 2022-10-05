مباراة الأهلي وجدة.. انفعال موسيماني بعد تضييع زياد الجهني فرصة خطيرة (فيديو)
انفعل بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي السعودي بعد ضياع فرصة خطيرة من جانب زياد الجهني، خلال مباراة الأهلي وجدة في دوري الدرجة الأولى "دوري يلو".
ويلعب الأهلي ضد جدة على ملعب ستاد الملك عبدالله الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من مباريات دوري يلو.
وأظهرت كاميرا المباراة موسيماني وهو منفعل ويركل بقدمه في الهواء بعد ضياع فرصة هدف محقق من جانب زياد الجهني لاعب الأهلي الذي كان أمام المرمى وسدد بجوار القائم.
ويحل النادي الأهلي ضيفًا على نظيره جدة في لقاء الديربي، في المواجهة الأولى للمدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.
وكان النادي الأهلي اتفق مع موسيماني بعقد يمتد إلى نهاية الموسم الحالي، كما أضاف النادي في العقد بند أفضلية التجديد لموسم آخر بعد عدة اجتماعات مع المدرب.
ويحتل الأهلي المركز السابع في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى "يلو" برصيد 8 نقاط، وبفارق 4 نقاط عن الإخدود صاحب المركز الأول في الدوري.