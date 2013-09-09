400 مليون صيني لا يتحدثون الصينية

بكين – تعد لغة المندرين اللغة الرسمية في الصين وقد اعتمدها ودعمها الحزب الشيوعي الصيني الحاكم ليوحد بها البلاد التي تحوي آلاف اللهجات.

ولكن وسائل إعلام ذكرت أن خطوة الحكومة لم تنجح حتى الان إذ أن هناك أكثر من 400 مليون صيني لا يستطيعون التحدث بلغة المندرين.

وأضافت التقارير الإعلامية أن أعداداً هائلة في شتى أنحاء البلاد لا يتحدثون بها بطريقة سليمة.

وتأتي هذه الأرقام في وقت بدأ فيه الحكومة الصينية حملة جديدة لتحقيق وحدة اللغة.

ويدعم الحزب الشيوعي الصيني منذ عشرات السنين لغة المندرين"كلغة توحد الأمة التي بها آلاف اللهجات التي لا يفهمها البعض إضافة إلى لغات الأقليات.

إلا أن دعم الحكومة وجهدها صادف عقبات منها مساحة الصين الضخمة ونقص الاستثمار في التعليم خاصة في المناطق الريفية الفقيرة.

ويقر المسؤولون في الصين إنه قد لا يتحقق أبدا هدف تحدث كل المواطنين الصينيين بلغة "المندرين" واسمها الرسمي في الصين "بوتونجهوا" وتعني "لسان واحد".