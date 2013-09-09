قصة فشل مصرية اسمها.. "إسماعيل بلانكو"!

إرم – (خاص) من إبراهيم السيد

منذ عام تقريبا، بدأت الصحف ووسائل الإعلام المصرية، الحديث عن لاعب أرجنتيني ذو أصول مصرية، يلعب لنادي لانوس الأرجنتيني، يمكن الاستعانة بخدماته في مشوار الفراعنة نحو مونديال 2014، خاصة في ظل النقص الهجومي الحاد الذي يعاني منه مركز رأس الحربة، في ظل إصابات عماد متعب، ومستوى عمرو زكي المتراجع.

إسماعيل ألفونسو بلانكو، من مواليد 19 كانون الثاني/يناير 1982 بمدينة سانت إلينا الأرجنتينية، يبلغ طوله 180 سم ويلعب في مركز رأس الحربة، بدأ باللعب لنادي كولن الألماني ومنه إلى آيك اثين اليوناني ثم ميونخ 1860، ومنه إلى لانوس صاحب المركز العاشر بالدوري الأرجنتيني، وبفارق 6 نقاط فقط عن الصدارة.

وسيكون اللاعب حقا إضافة للمنتخب المصري، إذا ما حضر أو تم استدعاءه، خاصة أنه لم يمانع، لكن الأزمة كانت إدارية بحتة، والتعاطي معها شكل حالة من الفشل الذريع، لعدة أسباب:

ـ اتحاد الكرة المصري أهمل في البحث عن اللاعب منذ عدة سنوات، رغم أن سنوات مجده وتألقه كانت وقت احترافه في اليونان، حيث حصل على لقب هداف الدوري هناك مع آيك آثينا.

ـ اتحاد الكرة فشل مجددا في البحث عن بلانكو حينما طلب بوب برادلي المدير الفني للمنتخب المصري معلومات عنه، الجهاز الإداري للفراعنة لم يتمكن من الوصول إليه، حتى حينما كلف السفير المصري في الأرجنتين بالأمر.

الغريب أن بلانكو تحدث لموقع ep arena، وهذا يعني سهولة التوصل له، عكس ما حاول الجهاز الإداري للمنتخب المصري إيصال الأمر لوسائل الإعلام، والمعقد في الأمر أن بلانكو ذاته لا يعرف إن كان يملك أصولا مصرية أم لا، مؤكدا أن سيبحث في الأمر رغم صعوبته، فوالده متوفي، وهو لا يملك شخصا آخر ليسأله عن حقيقة أصوله الفرعونية.

مصادر بالجهاز الفني للمنتخب المصري أكدت لـ"إرم" أنهم بالفعل فشلوا في التوصل للاعب، وهذا ما دفع برادلي للتصريح مؤخرا أن بلانكو لم يعد قادرا على تقديم الإضافة لمنتخب مصر، في محاولة لإنهاء الأزمة دون ضجيج!.

يذكر أن بلانكو الذي كان "حلما" للجماهير المصرية حتى وقت قريب، مازال يسجل ويتألق مع فريقه لانوس، حتى أنه أحرز هدفا رائعا "ع الطاير" في آخر مباريات فريقه بالدوري الأرجنتيني.