كيري يبرم صفقات أسلحة في عُمان

التقى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري السلطان قابوس في قصر البركة في عُمان بغية اجراء محادثات تهدف إلى ابرام اتفاقيات أسلحة تصل قيمتها إلى 2.1 مليار دولار فضلاً عن اجراء مشاورات بشأن الوضع في سوريا وإيران، حسبما أكد مسؤولون أمريكيون.

وقال متحدث بارز باسم الخارجية الأمريكية إن عُمان من المتوقع أن توقع خطاب نوايا لشراء نظام أرضي للدفاع الجوي يساعد في حمايتها والتصدي لصواريخ كروز والطائرات دون طيار وهجوم الطائرات المقاتلة.

يذكر أن عُمان على خلاف مع إيران بشأن مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 40 بالمئة من حجم النفط المنقول بحرياً.

وتعد هذه المحطة الأولى في اطار جولة لكيري تستغرق اسبوعا يزور خلالها أيضا الأردن لبحث الأزمة السورية والقدس ورام الله لمناقشة إحياء مفاوضات السلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.