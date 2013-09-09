حسام حسن: الأردن قادر على خطف التأهل

عمان- أكد المصري حسام حسن مدرب الاردن إن كرة القدم الحديثة لا تعترف بالمنطق وتبقى الحسابات مفتوحة فيها دائما.

وأكد حسن في مؤتمر صحفي الاثنين في طشقند قبيل مباراة اياب الملحق الاسيوي لتصفيات كأس العالم أمام أوزبكستان الثلاثاء ان المنتخب الاردني لديه من الحظوظ والامكانات ما يؤهله لتحقيق نتيجة ايجابية لخطف بطاقة العبور الى الدور الحاسم والاخير من التصفيات المؤهلة لمونديال 2014.

واكتفى الأردن بالتعادل 1-1 على أرضه في عمان مع اوزبكستان الجمعة الماضي ليصبح أمامه مهمة عسيرة في لقاء الاياب من أجل الحفاظ على أمل التأهل للنهائيات.

ونقل موقع الاتحاد الاردني على الانترنت عن حسن قوله "اركز دائما ان مباراتي الملحق تلعبان على شقين وانتهينا من الشق الاول هناك في عمان ونتظر خوض النصف الثاني غدا وطالما اننا لم نخسر في عمان فاننا قادرون على تحقيق نتيجة تمنحنا بطاقة الصعود لملاقاة خامس امريكا الجنوبية في الدور الحاسم من التصفيات."

واضاف حسن ردا على ما يعانيه المنتخب دائما خارج ارضه "لكل مرحلة ظروفها الخاصة واعتقد اننا بدأنا بالتخلص من هذه العقدة حين عدنا من ايران بتعادل مع سوريا بالتصفيات الاسيوية وسأضرب مثالا على ذلك هو خسارة اوزبكستان على ارضها أمام ايران بتصفيات كأس العالم وتعادلها مؤخرا مع هونج كونج بتصفيات اسيا وهذا يعني ان كل شيء وارد بعالم كرة القدم وكما سجل المنتخب الاوزبكي هدفا بمرمانا هناك في عمان نستطيع التسجيل ايضا هنا في طشقند."

وابدى حسن احترامه الكبير لقدرات المنتخب المنافس وقال "المنتخب الاوزبكي حقق نتائج مميزة في التصفيات وكان قريبا جدا من التأهل المباشر الى كأس العالم ونعرف جيدا قدراته ووقفنا ايضا على النقاط السلبية والايجابية لديه واعتقد اننا توصلنا الى طريقة الاداء التي سننتهجها في المباراة وسنعمل بالتالي على تكثيف جهودنا لاسعاد الجماهير الاردنية والتمسك بحلم الترشح الى المونديال القادم."

وفي سؤال عن عدم ظهور منتخب النشامى بمستواه المعهود في المباراة السابقة رغم انه كان يلعب على ارضه وبين جماهيره قال حسن "لكل مباراة ظروفها الخاصة وسيكون الرد غدا بالملعب."

وسيحتاج الأردن للفوز في لقاء الاياب أو على الأقل التعادل بنتيجة أكبر من 1-1 من أجل الصعود لجولة فاصلة أمام صاحب المركز الخامس في تصفيات امريكا الجنوبية على بطاقة التأهل لكأس العالم.