الأردن.. هاتف يكشف عن عملية سطو وقعت قبل عامين

تسببت عملية بيع هاتف، بكشف عملية سرقة وقعت قبل عامين على أحد المنازل في الأردن.

وكان الجاني قد استولى على الهاتف ومصوغات ذهبية وأغراض أخرى، بعدما سطا على منزل، وظل محتفظاً بإغلاقه.

وعندما قرر السارق أخيراً بيع الهاتف لآخر، تفاجأ فور استخدامه باستدعائه لمركز شرطة في عمّان قبل أن يدل على مصدر الحصول عليه.

وكان الهاتف المسروق موضوعا تحت مراقبة الجهات المختصة بعد إبلاغ صاحب المنزل عن جريمة السرقة في وقتها، وصدرت إشارة بتشغيله بعد عامين؛ ما أدى إلى الوصول إلى الجاني أخيرا.

وقضت محكمة الجنايات الصغرى بسجن المتهم 3 سنوات مع الأشغال المؤقتة، بعد اعترافه المسروقات كافة وتبرئة آخر لم تثبت إدانته في قرار قابل للاستئناف.