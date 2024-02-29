سلطنة عمان تعلن تأثر خدمة الاتصالات لديها بسبب قطع كابل بحري

قالت هيئة تنظيم الاتصالات في سلطنة عُمان، بعد ظهر اليوم الخميس، إن قطعًا في أحد الكابلات البحرية العالمية أدى إلى تأثر خدمات الاتصالات في مختلف محافظات سلطنة عمان.

وأوضحت الهيئة الحكومية، في بيان: "تود هيئة تنظيم الاتصالات التنبيه للمشتركين الكرام والمستفيدين من خدمات شركات الاتصالات، بحدوث قطع في أحد الكابلات البحرية العالمية، مما أدى إلى تأثر خدمات البيانات لجميع المشغلين في مختلف محافظات سلطنة عمان".

وأضافت الهيئة في بيانها: "تتابع الهيئة مع الشركات الإجراءات المتخذة للتقليل من أثر هذا القطع على جودة الخدمات".