معلومات جميلة من القرآن الكريم

إرم – (خاص) من سماح المغوش

ورد في القرآن الكريم أسماء عديدة وأوصاف قد تدل على أهميتها حسب الواقعة أو على أهميتها حسب اكتشافات العلم، إضافة إلى أنها تدل على إعجاز القرآن الكريم وروعة لغته وأوصافه، وهي:

أسماء القرآن الكريم

الفرقان، الكتاب، النور، التنزيل، الكلام، الحديث، الموعظة، الهادي، الحق، البيان، المنير، الشفاء، العظيم، الكريم، المجيد، العزيز، النعمة، الرحمة، الروح، الحبل، القصص، المهيمن، الحكم، الذّكر، السراج، البشير، النذير، التبيان، العدل، المنادي، الشافي، الذكرى، الحكيم.

أسماء الحيوانات الواردة في القرآن الكريم

البعير، البقر، الثعبان، الجراد، الجوارح، الحام، الحمولة، الحية، الخنازير، القردَة، القمّل، المعز، الناقة، النحل، الهدهد، الابابيل، الانعام، البحيرة، البعوضة، الدابّة، الذباب، الصافنات، الطائر، البغال، الجمال، الجياد، الحمار، الحوت، الفيل، القسورة، الكلب، الموريات، النعجة، النمل، الوصيلة، الابل، البُدن، الخيل، الذئب، دابّة الارض "الدودة"، السائبة، الضأن، العاديات، العجل، العشار، الغنم، العرم، العنكبوت، الغراب، الفراش.

أسماء الملابس في القرآن الكريم

الاستبرق، الثياب، الحرير، السندس، القميص، الجلابيب، العبقري، كسوة. أسماء أعضاء بدن الانسان في القرآن الكريم

الآذان، الاذقان، الارحام، الاصلاب، الاعناق، الافئدة، الامعاء، الانف، البدن، البنان، الجلود، حبل الوريد، الحناجر، الدم، الرأس، السوءات، "سوءة: عورة"، الاصابع، الصدر، الظهر، العطف، القلب، اللحم، المضغة، الوتين، الارجل، الاعقاب، الاعينُ، الافواه، الانامل، الايدي، البطن، الجيد، الحلقوم، الخُرطوم، الرّقاب، الظفر، العضد، العظام، العُتق، الشّفة، الكعبين، الوريد. أسماء الألوان في القرآن الكريم الابيض، الاخضر، الأحوى "الأسود المائل للخضرة"، الاسود، الاصفر ومدهامتان "الاخضر القريب من السواد". أسماء وصفات الرسول صلّى الله عليه وسلّم في القرآن الكريم أحمد، الامين، أول المؤمنين، أول المسلمين، أول العابدين، البرهان، البشير، خاتم النبيين، داعياً الى الله، رحمة للعالمين، رحيم، رسول، رسول الله، رسول أمين، رسول مبين، رسول كريم، رؤوف، سراجاً منيراً، شاهد، شهيد، صاحب، طه، عبد الله، مبشّر، محمد"ص"، المدثِّر، المزمِّل، مذكّر، منذر، ناصح أمين، النبي، النبي الامّي، نذير، النذير المبين، وليّ، يس بعض أسماء وصفات يوم القيامة في القرآن الكريم الآخرة، الخافضة، الحاقّة، الرّاجفة، الرّادفة، الرّافعة، الساعة، الصاخّة، الغاشية، القارعة، المعاد، الواقعة، اليوم الآخر، يوم البعث، يوم تُبلى السرائر، يوم التغابن، يوم التّلاق، يوم التناد، يوم الجمع، يوم الحساب، يوم الحسرة، يوم الحق، يوم الخروج، يوم الخلود، يوم الدين، يوم عسير، يوم عظيم، يوم عقيم، يوم الفتح، يوم الفصل، يوم القيامة، يوم كبير، يوم محيط، يوم مشهود، يوم معلوم، يوم موعود، يوم الوعيد،يوم الجزاء، يوم النّدامة، يوم الشهادة، يوم النشور، يوم لاينفع مال ولابنون الاّ من اتى الله بقلب سليم بعض أسماء وألقاب جهنم في القرآن الكريم

الهاوية، الشّوى، اللظى، النار، السموم، الساهرة، الحُطمة، الجحيم، بئس المصير، بئس القرار، بئس المهاد، بئس الورد المورود، جهنّم، الحافرة، دار البوار، دار الفاسقينَ، السّقر، السّعير، سوء الدار. أسماء الملائكة المصرّح بها في القرآن الكريم

جبرئيل "روح الأمين"، هاروت، ماروت، ميكال مالك.