الخليج: ليبيا دولة فاشلة

أبوظبي - تحت عنوان ليبيا نموذجاً قالت افتتاحية صحيفة الخليج الإماراتية إن ليبيا تتحول إلى نموذج للدولة التي يمكن أن يطلق عليها "الدولة الفاشلة" إذا ما تواصل انهيار وضعها الأمني والاقتصادي والسياسي بالشكل الذي هو عليه الآن دون تدارك الأمر قبل فوات الأوان ..موضحة أنه ليس في ذلك مبالغة إذ إن ما يجري على الأرض الليبية من أحداث وتطورات من خلال الفلتان الأمني وعمليات الاغتيال والتفجيرات واقتحام الوزارات وموانئ النفط من جانب ميليشيات مسلحة وتحولها إلى موقع لتهريب الأسلحة وتصدير الإرهاب يعني أن ما أفرزته الحرب الأطلسية التي أطاحت نظام معمر القذافي كان فوضى عصفت بهذا البلد العربي بدلاً من أن تأتي بالديمقراطية والحرية كما وعدت الدول التي شاركت في الحرب أو كما حفلت به شعاراتها التي اطلقتها في معرض تبريرها لإطاحة القذافي.

وأضافت الصحيفة أنه كان مأمولاً أن ينتقل الليبيون من حال إلى حال .. من قبضة نظام مستبد إلى رحاب الحرية ودولة القانون والنظام .. لكن ما حصل كان العكس إذ إن الدول التي شاركت في الحرب وكما هي العادة لم يكن يعنيها ما بعد القذافي والشعارات التي طرحتها كانت للاستهلاك السياسي من أجل تبرير حربها .. إذ إن الهدف من الحرب كان وضع اليد على ثروات البلاد أما الشعب الليبي فإلى جهنم وبئس المصير.

وأشارت إلى أن هذه الدول لا يهمها إلا مصالحها ولا مانع لديها أن تكون الشعوب ضحية هذه المصالح .. ولهذا خاضت حروبها ..فدمرت دولاً وأهلكت شعوبا ومارست أبشع أشكال الاستعمار ودعمت أعتى الأنظمة دكتاتورية واستبداداً وفساداً.

واختتمت الخليج بالقول إن نموذج ليبيا ومن قبل العراق وما قد يلحق بهما من دول عربية لا يبشر بالخير أبداً إنما بمزيد من الخراب والدمار والتذرر لأن حرب المصالح التي تخوضها الدول الغربية في وطننا العربي تشكل في جزء أساسي منها مصلحة لاسرائيل كي تبقى قوية ومتفوقة ومسيطرة من دون أي خطر يتهددها..هذا كل ما تريده الدول الغربية منا ..تبرر حروبها واعتداءاتها علينا بقيم إنسانية وأخلاقية ووعود كاذبة بالديمقراطية والأمن والسلام ثم تتركنا هباء.