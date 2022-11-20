محمد بن راشد يصل قطر لحضور حفل افتتاح كأس العالم

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية اليوم الأحد، أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة؛ لحضور حفل افتتاح كأس العالم.

وقالت الوكالة في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "محمد بن راشد يرافقه حمدان بن محمد، يصل الدوحة لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022 في قطر".

