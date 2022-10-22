كاسياس يسلم كورتوا جائزة "ياشين".. وزيدان ومودريتش يمنحان بنزيما الكرة الذهبية (فيديو وصور)

ونال كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد جائزة الكرة الذهبية للمرة الأولى في تاريخه، بعد موسم مذهل مع ريال مدريد توج خلاله بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

كما قدم تيبو كورتوا مستويات مميزة للغاية مع ريال مدريد ما أسهم في فوزه بجائزة ياشين.

وأصبح كريم بنزيما أول لاعب فرنسي يفوز بالكرة الذهبية منذ أن فاز بها زين الدين زيدان الذي سلمها له اليوم وفي حفل الإثنين الماضي.