كاسياس يسلم كورتوا جائزة "ياشين".. وزيدان ومودريتش يمنحان بنزيما الكرة الذهبية (فيديو وصور)
احتفل نادي ريال مدريد الإسباني بفوز نجميه تيبو كورتوا وكريم بنزيما بجوائز مجلة فرانس فوتبول في الحفل الذي أقيم يوم الإثنين الماضي في العاصمة الفرنسية باريس.
وقبل انطلاق مباراة ريال مدريد مع إشبيلية في الدوري الإسباني ظهر "أسطورتا" النادي السابقان زين الدين زيدان وإيكر كاسياس لتسليم كورتوا وبنزيما الجائزتين كما هو متبع في سانتياغو برنابيو للاحتفال مع الجماهير.
ونزل إيكر كاسياس أولا أرض الملعب وسلم تيبو كورتوا جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في العالم، كما قام زيدان ومودريتش بتسليم كريم بنزيما الكرة الذهبية.
والتقط نجوم الفريق الصور التذكارية قبل انطلاق مباراة إشبيلية في الليغا.
ونال كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد جائزة الكرة الذهبية للمرة الأولى في تاريخه، بعد موسم مذهل مع ريال مدريد توج خلاله بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.
كما قدم تيبو كورتوا مستويات مميزة للغاية مع ريال مدريد ما أسهم في فوزه بجائزة ياشين.
وأصبح كريم بنزيما أول لاعب فرنسي يفوز بالكرة الذهبية منذ أن فاز بها زين الدين زيدان الذي سلمها له اليوم وفي حفل الإثنين الماضي.