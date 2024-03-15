بسنت أبو باشا تكشف لـ"إرم نيوز": دوري في "عتبات البهجة" يشبهني

تشارك الممثلة المصرية الصاعدة بسنت أبو باشا خلال موسم دراما رمضان الجاري بثلاثة مسلسلات دفعة واحدة، وهي: "الحشاشين"، و "عتبات البهجة"، و "محارب"، إذ أكدت لـ"إرم نيوز" أنها كانت قد انتهت من تصوير مشاهدها بمسلسلي "الحشاشين" و "محارب" قبل المشاركة في "عتبات البهجة"، الذي تُجسد فيه دور "جميلة" حفيدة "بهجت" الذي يجسد دوره الفنان القدير يحيى الفخراني، والذي تظهر بسنت خلال الأحداث وفي أكثر المشاهد إلى جانبه من خلال شخصية طيبة ومسالمة لديها القدرة على التعامل مع الأسرة بشكل جيد، ويحتويها الجد الذي يحبها ويتحدث معها كثيرا خلال الأحداث.

وكشفت بسنت أبو باشا عن تلامس دورها في المسلسل وبعض تفاصيله مع شخصيتها في الواقع وبعض المواقف التي حدثت لها بالفعل، حيث تقول: "أتعرض للخيانة داخل أحداث المسلسل على يد أقرب صديقاتي وهذا يتلامس مع ما حدث معي في الواقع، حيث تعرضت للخيانة على يد أقرب صديقاتي، لقد استحضرت هذا الموقف حينما كنت أصور المشاهد الخاصة بهذا التشابه والتلامس الذي أحادثك عنه، لكن بالنسبة لي الحياة لا تقف وهذا الموقف مرّ ولكنه أثر بي للغاية، وتذكرته حينما وجدت دوري في "عتبات البهجة" يلقي الضوء على خيانة الأصدقاء من خلال لمحة من شخصية "جميلة" التي أطل بها من خلال أحداث المسلسل".

واعتبرت بسنت نفسها محظوظة للظهور في ثلاثة أعمال درامية في موسم واحد، مع التنوع في الأدوار التي تقدمها دون تشابه مع بعضها البعض، وأشارت إلى تحقق بعض من أمنياتها التمثيلية الكبيرة هذا العام من خلال الوقوف أمام الفنان يحيى الفخراني في مسلسل "عتبات البهجة"، والفنان كريم عبدالعزيز في مسلسل "الحشاشين"، حيث كانت تطمح للوقوف إلى جانبهما في أعمال فنية منذ سنوات، ليتحقق الأمر خلال الموسم الجاري.

وأضافت بسنت متحدثة عن أدائها والنقد الفني، وقالت: "ما زلت في بداية مشواري بالتمثيل وأتعامل بهذه الروح؛ لذا فالحديث عن أدائي والتعرض للنقد باكرا للتركيز فيه، لكنني أحب أن ألفت انتباه الجمهور من خلال أدواري، والحمد لله تابعت ردود أفعال وأصداء إيجابية إلى الآن حول ظهوري هذا الموسم، وأنا أعمل على نفسي بجهد كبير وأتمنى أن تتحقق طموحاتي التمثيلية الكبيرة التي أسعى لها من خلال النجاح والتواجد بقوة في الدراما والسينما، وأشعر بطاقة إيجابية هذا الموسم بظهوري بثلاثة أدوار وأعمال فنية مختلفة".

ومن ناحية أخرى، تُشارك بسنت في بطولة فيلم سينمائي جديد تتحدث لـ"إرم نيوز" عنه، وتقول: "هو التجربة الأولى لي في السينما، وسعيدة للغاية بهذه الخطوة خصوصا أنني أقدم البطولة النسائية أمام الفنان أحمد السعدني بطل الفيلم الذي يدور في إطار من الخيال، ويناقش قضايا أسرية واجتماعية بشكل لايت وخفيف، ومن خلال فكرة جديدة تماما على السينما، حيث أجسد دور زوجته في هذا الفيلم، وأنتظر عرضه قريبا حيث انتهينا من تصويره منذ أسابيع".

وفي نهاية الحديث مع بسنت كشفت عن استمرارها في الحصول على ورش تمثيلية وحضور مدرب تمثيل معها باستمرار؛ من أجل تحسين أدائها والظهور بأفضل شكل ممكن، حيث قالت إن الكثير من الممثلين الأجانب والعرب يستعينون بالورش التمثيلية، ولا تجد فيها خطأ من الممثل، بل تقول إنه من الجيد أن يعمل الفنان على تحسين أدائه وتطوير أدواته بشكل مستمر، هذا بالإضافة إلى أنها لا تمانع القيام بتجارب الأداء قبل المشاركة بأي دور أو عمل فني بناء على رغبة بعض المخرجين، وهذا ما حدث بالفعل معها هذا العام ليتم اختيارها للمشاركة في ثلاثة مسلسلات درامية مهمة خلال موسم رمضان الجاري.