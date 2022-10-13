امرأة تنسى 23 عدسة لاصقة في إحدى عينيها

صدمت طبيبة عيون في كاليفورنيا مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت مقطع فيديو لها وهي تستخرج 23 عدسة لاصقة منسية من عين امرأة مريضة.

وظهرت كاترينا كورتيفا، طبيبة العيون من "نيوبورت بيتش"، كاليفورنيا، في مقطع فيديو على إنستغرام، وهي تزيل بعناية بعض العدسات اللاصقة من عين المرأة.

وتدعي كورتيفا أنها أزالت ما لا يقل عن 23 عدسة لاصقة قديمة نسيتها مريضتها، وهي امرأة مسنة، في عينها لأشهر، وربما حتى سنوات.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع أخيرا، وترك الملايين ممن شاهدوه في حيرة من أمرهم بشأن مَن يمكن ببساطة أن ينسى العديد من العدسات اللاصقة في عينه.