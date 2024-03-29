مصر.. هتك عرض طفلة ومات أمام القاضي

سقط متهم بالتعدي على طفلة وهتك عرضها في مصر مغشيًا عليه أمام القاضي قبل بدء محاكمته أمام محكمة الجنايات في الجيزة، ليلفظ بعدها أنفاسه الأخيرة.

ووفق "المصري اليوم"، أدخل رجال الأمن المتهم إلى قاعة المحكمة لبدء محاكمته، وقبل النطق بأي كلمة سقط مغشيًا عليه أمام منصة المحكمة وقاضي الجلسة، وبعد تفحص جثمانه من قبل رجال الأمن في القاعة تبين أنه فارق الحياة.

وأفاد تقرير الطب الشرعي أن المتهم أُصيب بهبوط حادٍ في الدورة الدموية، تسبب بتوقف عضلة القلب وحدوث الوفاة، وتبين أن المتهم لم يكن يعاني من أي أمراض مزمنة.

وكان المتهم، وهو عامل يبلغ من العمر 44 سنة، قد تم اتهامه بالتعدي على طفلة بعد أن أوهمها بوجود علاقة عاطفية بينهما مستغلاً سنها الصغيرة.

وفي التفاصيل، قالت والدة المجني عليها في التحقيقات، إنها تركت منزل الزوجية منذ مدة طويلة بسبب خلافات مستمرة بينها وبين زوجها، وتقيم في منزل عائلتها، وفوجئت بمكالمة هاتفية من ابنتها (المجني عليها) تخبرها بأن والدها دعا المتهم إلى المنزل، حيث أوهم والدها بقدرته على معالجتها من أعمال سفلية، وطلب منه الجلوس برفقة المجني عليها بمفردهما وقام بالتعدي عليها جنسيًا أكثر من مرة، بعد أن أقنع والد المجني عليها أنه بحاجة لعدة جلسات للعلاج.