وفاة التيك توكر ليا سميث بعد صراع مع سرطان نادر

توفيت ليا سميث، مشهورة الـ"تيك توك"، عن عمر ناهز الـ 22 عامًا بعد صراع مع نوع نادر من سرطان العظام كان في المرحلة الرابعة.

وأعلن صديقها أندرو، يوم الاثنين، في قسم فيديو مشترك على صفحتها التي يتابعها 525 ألف شخص: "يؤسفني أن أقول إنها توفيت اليوم حوالي الساعة الحادية عشرة هذا الصباح". وتابع "أي شخص قال شيئًا لطيفًا على الإطلاق، فهذا يعني أكثر مما تدرك. سنفتقد جميعًا ليا ولكننا سنتأكد من أننا لن ننساها أبدًا".

سجّلت ليا سميث، رحلتها مع سرطان العظام منذ عام 2019، وهو نوع نادر من السرطان الذي يبدأ بنمو الخلايا في العظام والأنسجة الرخوة حولها، حسب ما أفادت به "مايو كلينك". بعد فترة طويلة من التحسن، عادت الأعراض من جديد في عام 2022، حيث قالت سميث في شهر فبراير على "تيك توك": "انتقلت من عيش حياة مليئة بالنشاط إلى العودة إلى البداية في غضون أسبوع واحد".

وفي يناير، أعلنت من ليفربول لمعجبيها أن السرطان كان يؤثر سلبًا على صحتها بشكل خطير. وعادت سميث إلى المستشفى في فبراير/شباط الماضي، وأعلنت في 8 فبراير أن المرض قد انتشر. رغم محاولات العلاج، بدأت الأعراض تتفاقم، وأصبحت المضادات الحيوية والمسكنات غير فعالة.

وقبل وفاتها، بدأت أخبار مقلقة تظهر على حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي. وأكدت فيكي، صديقتها، أنّ سميث لم تعد قادرة على الحركة أو التحدث، ووصفت غرفتها بأنها "مكان مريح وهادئ"، محاطة بزهور عباد الشمس وصور تعكس ذكرياتها المحبوبة.