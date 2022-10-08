الونش وإمام عاشور يغيبان.. صفقات الزمالك الجديدة تظهر أمام فلامبو

وبذلك شهدت القائمة تواجد جميع صفقات الفريق الجديدة ما عدا نبيل عماد دونغا المصاب، وسامسون أكينيولا الذي لم يتم قيده بعد في قائمة النادي الأفريقية، ومن المتوقع ظهوره بدءا من دور المجموعات.

كما شهدت القائمة أيضا غياب: محمود حمدي الونش، إمام عاشور، شيكابالا وعبدالله جمعة.

ويستضيف الزمالك فلامبو في المباراتين بمصر بعدما نجح في توقيع اتفاق بذلك مع الجانب البوروندي، حيث لم يسمح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لفلامبو بخوض مبارياته على ملعبه؛ بسبب عدم وجود ملعب بمواصفات الاتحاد الأفريقي.

وتنطلق المباراة، غدا الأحد، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر، الثامنة مساء بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة أون تايم سبورتس المصرية.