الونش وإمام عاشور يغيبان.. صفقات الزمالك الجديدة تظهر أمام فلامبو
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن القائمة التي سيخوض بها مباراة فلامبو البوروندي بذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
ويخوض الزمالك مباراة الذهاب، غدا الأحد، على ستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.
وتضم القائمة بحسب ما أعلن الموقع الرسمي لنادي الزمالك:
حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي – محمد نديم.
خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمد عبدالغني – حسام عبدالمجيد – مصطفى الزناري – محمد طارق – أحمد فتوح – محمد عبدالشافي.
خط الوسط: محمد أشرف”روقا” – زكريا الوردي – يوسف إبراهيم أوباما” – سيف جعفر – محمد حسام “بيسو” – سيد عبدالله “نيمار” – أحمد مصطفى “زيزو” – إبراهيما نداي.
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – يوسف أسامة نبيه – حسام أشرف.
وبذلك شهدت القائمة تواجد جميع صفقات الفريق الجديدة ما عدا نبيل عماد دونغا المصاب، وسامسون أكينيولا الذي لم يتم قيده بعد في قائمة النادي الأفريقية، ومن المتوقع ظهوره بدءا من دور المجموعات.
كما شهدت القائمة أيضا غياب: محمود حمدي الونش، إمام عاشور، شيكابالا وعبدالله جمعة.
ويستضيف الزمالك فلامبو في المباراتين بمصر بعدما نجح في توقيع اتفاق بذلك مع الجانب البوروندي، حيث لم يسمح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لفلامبو بخوض مبارياته على ملعبه؛ بسبب عدم وجود ملعب بمواصفات الاتحاد الأفريقي.
وتنطلق المباراة، غدا الأحد، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر، الثامنة مساء بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة أون تايم سبورتس المصرية.