تغريدة سعودية تقترب من نصف مليار مشاهدة لتصبح الأعلى عالميا

اقترب "بوست" أو "تغريدة" تعود لحساب سعودي، نُشرت قبل أسبوع على موقع "إكس"، من تحقيق نصف مليار مشاهدة، وهو أعلى رقم تفاعل في تاريخ منصة التدوين.

ونشر حساب وهمي باسم "أكره حياتي"، ويحظى بمتابعة نحو 50 ألف متابع، التغريدة التي يطلب فيها باللغتين العربية والإنكليزية نشر مقاطع فيديو لم تأخذ حقها بالانتشار.

لكن المفاجأة كانت بعدد المشاهدات لتلك التغريدة، والذي وصل حتى مساء يوم الخميس، إلى 428 مليون مشاهدة، بينما يتجه نحو مزيد من المشاهدات بعدما لفت أنظار وسائل إعلام وحسابات مليونية في مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم كون الحساب باسم وهمي، إلا أن مَن تديره امرأة كما تقول، وغالبية تغريداتها عن قضايا سعودية متنوعة تحظى بتفاعل كبير.