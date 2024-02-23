"هاتف سري" يجبر زوجة في الكويت على إسقاط حقوقها

قضت محكمة الاستئناف في دولة الكويت بإلزام زوجة من جنسية عربية برد كافة الحقوق إلى زوجها، بعد خداعها له.

ووفق صحيفة "الراي" المحلية، ألزمت الاستئناف الزوجة برد مهر بقيمة 20 ألف دولار لزوجها الكويتي وإسقاط حقوقها كافة وإلزامها كذلك بمبلغ 2000 دينار (6,500 دولار) أتعاب المحاماة.

وفي التفاصيل، فقد اكتشف الزوج الذي عقد قرانه على زوجته العربية خارج الكويت بمهر قدره 20 ألف دولار وأحضرها إلى بلاده، أن زوجته تعمل في "الرذيلة"، وذلك عقب اكتشافه أن لديها هاتفا سريا تستخدمه لهذه الغاية.