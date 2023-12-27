رشا رزق: جورج وسوف وميادة الحناوي لا يمثلان "الأغنية السورية"

قالت الفنانة السورية رشا رزق إن الفنانين جورج وسوف وميادة الحناوي "لا يعبران عن الأغنية السورية، وليسا وريثين لها".

وأوضحت "رزق"، خلال لقاء مع الإعلامي ماروت الصوفي، أن "النمط الغنائي للفنان جورج وسوف يعتبر مصريًّا، فمعظم أغانيه متلا تلحين فناني مصر وكذلك الأمر بالنسبة للفنانة ميادة الحناوي".

وجاءت تصريحات الفنانة السورية بعد سؤالها عن رأيها فيما قاله الفنان عباس النوري في لقائه الأخير، عندما تم تخييره بين الفنانتين ميادة الحناوي وأصالة نصري ومن منهما تصلح وريثة للفنان جورج وسوف حيث اختار أصالة.

وأكدت رشا أنه "رغم وجود أصوات سورية جميلة إلا أنه لم يستطع أحد أن يملأ مكان الفنان الراحل صباح فخري".