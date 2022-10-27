الإمارات.. موظف يهدد زميلته بـ"فضحها" لإرغامها على الزواج منه

عاقبت محكمة في رأس الخيمة في دولة الإمارات موظفًا (عربي الجنسية) بعد إمعانه بالتحرش بزميلته الموظفة (خليجية الجنسية) وتهديده بـ"فضحها".

وبحسب صحيفة "الإمارات اليوم" فإن موظفة تقدمت ببلاغ إلى مركز الشرطة يفيد بتعرض زميلها في العمل لها برسائل عبر أحد التطبيقات، تضمنت عبارات تهديد ضدها، وإفشاء أمور خادشة بالشرف والاعتبار، في حال لم توافق على إقامة علاقة معه والزواج منه، كما تحرش بها جنسيًّا بأن أمعن في مضايقتها بمتابعتها بالاتصال، وإرسال رسائل لها بقصد حملها على الاستجابة لرغباته، إضافة إلى تسببه عمدًا في إزعاجها باستعمال أجهزة الاتصالات.

وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بالحبس سنة، وأمرت بإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، ومصادرة جهازي الهاتف والحاسب الآلي المضبوطين، ومحو المحادثات محل الاتهام، إلا أن المتهم لم يرتض الحكم، فطعن عليه بالاستئناف، فيما طالبت محاميته بالاستعلام عن عدد ومدة المكالمات المتبادلة بين رقمي موكلها والمجني عليها، لافتة إلى تناقض أقوال المجني عليها، وتراخيها في الإبلاغ، وعدم توافر الأدلة بحق موكلها، وطالبت ببراءته مما أسند إليه.

وجاء في حيثيات الحكم أن تواصل المجني عليها مع المتهم هاتفيًّا لفترة، ثم امتناعها عن ذلك لا يعطيه الحق في تهديدها عن طريق وسائل تقنية المعلومات بإسناد أمر لها خادش للشرف إذا لم تقبل الزواج منه، كما إنه يكفي تعمد إرساله عبارات التهديد لها كي يتوافر القصد الجنائي في حقه.

وعليه، قضت محكمة الاستئناف بحبس المتهم 3 أشهر، والإبعاد بعد انقضاء العقوبة.