كهوف "البهاليل" بالمغرب.. مغارات طبيعية تتحول لمزارات سياحية (فيديو وصور)

يزداد الطلب من السياح الأجانب على وكالات الأسفار المغربية لبرمجة زيارات إلى بلدة البهاليل القريبة من مدينتي صفرو وفاس، والتي تقع على سفح جبلي.

ويصر السياح من خارج المغرب، الذي يزورون فاس والنواحي، على اكتشاف كهوف مركز "البهاليل" التي زُيّنت وحوّلت إلى دور ضيافة ومَآوٍ سياحية.

وأكد وكيل الأسفار، رضوان بنيس، أن المنطقة تشهد حركية، خصوصا بعد أزمة جائحة كورونا، إذ تستقبل العديد من السياح الأجانب، وحتى الزوار المغاربة، الذين يتوافدون على المنطقة الجبلية الجميلة.