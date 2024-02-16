ممثل مصري يصف عادل إمام بـ"كاره الفقراء" (فيديو)
تحدث الممثل المصري صالح العويل في لقاء إعلامي عن ذكرياته مع أبرز نجوم مصر الذين شاركهم طوال مسيرته الفنية في أدوار ثانوية.
وكشف العويل، خلال اللقاء على موقع "القاهرة 24"، إنّه لا يملك الكثير من الذكريات مع الفنان عادل إمام، الذي مثل معه في فيلم "حمادة وتوتو"، مؤكدًا أنه "لا توجد أي علاقة تجمعهما مطلقًا".
وبرر ذلك أنه "لا يحب الفنان عادل إمام"، مرجعًا السبب إلى أنّ الأخير لم يكن يحبّ "الناس البسيطة"، مبينًا أن إمام لم يكن يكترث لـ"الإنسان الفقير"، ويتعامل مع البسطاء كأنّه لا وجود لهم.
وقال صالح العويل إن "هذا لم يكن سلوكًا متعمدًا من عادل إمام تجاهه فحسب"، لافتًا إلى أنّ "طبيعته كانت في التعامل مع الجميع هكذا، وأنّ هناك العديد من الأشخاص لا يحبونه".
وعلق في معرض اللقاء بالقول: "أصلا أنا مافيش حاجة بيني وبينو، مبحبوش، هو مبحبش الناس البسيطة (..) الفقير عنده يبقى في الخلفية ملوش لازمة، يعني لما يكون فيه أوردر وعايزة اشتغل، هو يقول عاوز اجيبه من عندنا في المسرح.. هو طبيعته كده.. مش بس أنا اللي مبحبوش.
وألمح إلى "معاناة عادل إمام من أزمة صحية"، قائلًا: "وربنا يشفيه.. تعبان هو باقي تقريبا".