"الخائن" يشعل الخلاف مجددا بين هيا الشعيبي وإلهام الفضالة

أشعل حديث للفنانة الكويتية هيا الشعيبي عن المسلسل السوري-اللبناني "الخائن" الخلاف مجددا مع مواطنتها الفنانة إلهام الفضالة، لكن اللافت هذه المرة، تدخل زوجها الفنان شهاب جوهر في الخلاف.

ولطالما كان الخلاف بين الشعيبي والفضالة، الذي يعود إلى 3 سنوات على الأقل، محدودا بينهما في تراشق وتلاسن وتبادل قضايا، قبل أن يتدخل زوج الفضالة، شهاب جوهر.

وكانت هيا الشعيبي قد تحدثت، أمس الخميس، عبر حسابها في "سناب شات"، عن مسلسل "الخائن"، الذي يدور حول رجل يخون زوجته لأجل حبيبته، ملمحة إلى أنّ "مصيره أن يعود إلى زوجته وأم أولاده، وأنّ علاقته بحبيبته (مجرد نزوة)".

لكن ما لبث أن خرج شهاب جوهر بعد حديث الشعيبي في فيديو عبر حسابه في "سناب شات" بالتعليق، دون أن يلمح من هي المقصودة.

وقال في مطلع حديثه إنه "سكت بما فيه الكفاية"، معتبرا أن "هناك رجالا لا يعرفون كيف يسيطرون على نسائهم ويلزموهنّ حدودهن"، مبينا أنه لا يستطيع أن يخوض في التفاصيل، خاتما حديثه بالقول: "لكن اللي بيته من زجاج لا يرمي الناس بحجر، كلنا عيال قرية وكلنا يعرف خيه".

كما قررت إلهام الفضالة التعليق على الواقعة، مؤكدة أنها "فضلت الصمت طوال 3 سنوات"، لكن الأمر تجاوز الحد.

لكن الفنانة الكويتية ألمحت إلى أن حديث زوجها قد قصد فيه فنانة أخرى، وليست الشعيبي، لافتة إلى أنّ "الناس قد تظن أن المقصود هو الشخص الذي ظهرت الخلافات معه إلى العلن، لكن هناك آخرين في الظل قد يختلف معهم المرء".

وعلقت، دون أن تصرح باسم هيا الشعيبي، إن "كانت تظن أن حديث زوجها عنها، فهذا لأنها هي الأعلم بنيتها"، على حسب قولها.

وأكدت أن "سيرة مواطنتها هيا الشعيبي انتهت منذ زمن بالنسبة لها"، مضيفة أنها "منشغلة بحياتها وأسرتها ومهنتها"، "ولا تعنيها هذه التفاهات"، وفق تعبيرها.