اكتشاف نوع جديد من أمراض القلب

اكتشف الأطباء نوعًا جديدًا من أمراض القلب يسمى CKM، محذرين من أنّ شخصًا واحدًا يتعرَّض للإصابة به من كل ثلاثة أشخاص بالغين.

ووفقًا لجمعية القلب الأمريكية (AHA)، فإن واحدًا من كل ثلاثة أشخاص بالغين في الولايات المتحدة معرّض للإصابة بهذا النوع الجديد.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أفاد الدكتور شيادي ندوميلي، مدير أبحاث السمنة وأمراض القلب في قسم أمراض القلب بجامعة جونز هوبكنز، أن أكثر من 90 في المائة من البالغين يصابون بـCKM.

وقال ندوميلي، إن السبب الرئيس يرجع إلى ارتفاع مستويات السمنة ومرض السكري من النوع الثاني لدى البالغين والأطفال في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن 42% من البالغين و20% من الأطفال يعانون من السمنة المفرطة، في حين أن أكثر من 37 مليون بالغ يعانون من مرض السكري.