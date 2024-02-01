تفاصيل جديدة عن قاتل أبيه في بنسلفانيا الأمريكية (فيديو)

كُشفت معلومات صادمة عن المتهم الثلاثيني جاستن موهن، المقيم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، والذي ظهر في بث مباشر عبر قناته في "يوتيوب"، وهو يحمل رأس والده المقطوع ويعترف بقتله.

وتبين في سجلات المحكمة أن موهن، وهو خريج عام 2014 في جامعة بنسلفانيا لإدارة الأعمال، قام في أواخر 2023 برفع دعوى قضائية ضد الحكومة تتعلق بديون قرض يخص الطلاب، وكان عليه سداده.

وكان موهن، الذي ظل يشتكي من عدم حصوله على وظيفة جيدة، يطالب بمعاش وقدره 10 ملايين دولار.

وأفاد موهن في قضيته المرفوعة ضد الحكومة بأنه "رجل أبيض فائق التعليم" ولا يستطيع سداد قروضه، وفق موقع "ليفيت تاون ناو".