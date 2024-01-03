تعرف على التمارين الرياضية "الأفضل" لكل مرحلة عمرية

ممارسة النشاط البدني أمر في غاية الأهمية في أي مرحلة عمرية، لكن مع ذلك، هناك أمور محددة عند ممارسة الرياضة المناسبة لكل عمر.

في البداية من المهم جدا، التركيز على التقنية أكثر من تكرار التمرين، فالقيام بتمرين ما بشكل خاطئ، كرفع الأثقال، قد يؤدي إلى أضرار جسدية لا تحمد عقباها. لذا، فالتقنية في كيفية الاستفادة من التمرين وأدائه بشكل صحيح، هي الأكثر أهمية.

ووفق موقع "الإندبندنت"، يوصي مدربو الرياضة دائما بعملية الإحماء وعدم تجاهلها، إلى جانب الحصول على أيام للراحة، حيث إن أيام الراحة تمنح العضلات وقتا كافيا للتعافي من التدريبات.

ويعدّ البروتين جزءا مهما جدا في نظامنا الغذائي، فمن الضروري زيادة كمية البروتين التي نتناولها، تبعا للحاجة الفردية.

ويقول المدرب الشخصي ساشيردوتي، إن "البروتين أمر حيوي لجميع الأعمار، ويساعد على بناء وإصلاح الخلايا والعظام والعضلات والمفاصل، وزيادته مع التقدم في العمر له أهمية، لمنع فقدان العضلات".

لكن ولكل مرحلة عمرية، خطوات، تمكننا من الاستفادة القصوى من التمارين والحفاظ على لياقتنا وصحتنا بشكل أكبر.