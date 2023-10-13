"سوني" تطرح وحدة تحكم جديدة في "بلاي ستيشن" للمعوقين

تطرح "سوني" في الأسواق اعتباراً من كانون الأول/ديسمبر وحدة تحكم جديدة في "بلاي ستيشن" مصممة لتسهّل اللعب على الأشخاص الذين يعانون إعاقات، إذ تحوي أزراراً كبيرة مثبتة على شكل دائرة، بالإضافة إلى عصا تحكّم، لتكون شركة التكنولوجيا قد تناولت بذلك مسألة أهملها قطاع ألعاب الفيديو لمدة طويلة.

ويقول جيريمي ليسيرف: "لن أتفاجأ برؤية أشخاص لا يعانون إعاقات يستخدمون" وحدات التحكم الجديدة. وتلقى المتخصص الفرنسي في ألعاب الفيديو والإعاقات والذي يستخدم كرسياً متحركاً، دعوة من "سوني" ليختبر في لندن الجهاز الجديد المغاير في تصميمه لوحدات التحكم التقليدية.

ووحدة التحكم الجديدة "مدروسة جيداً" لأنّ الشركة تسعى بحسب ليسيرف إلى جعلها في متناول الأشخاص الذين يعانون إعاقات مختلفة جداً.