"سوني" تطرح وحدة تحكم جديدة في "بلاي ستيشن" للمعوقين
تطرح "سوني" في الأسواق اعتباراً من كانون الأول/ديسمبر وحدة تحكم جديدة في "بلاي ستيشن" مصممة لتسهّل اللعب على الأشخاص الذين يعانون إعاقات، إذ تحوي أزراراً كبيرة مثبتة على شكل دائرة، بالإضافة إلى عصا تحكّم، لتكون شركة التكنولوجيا قد تناولت بذلك مسألة أهملها قطاع ألعاب الفيديو لمدة طويلة.
ويقول جيريمي ليسيرف: "لن أتفاجأ برؤية أشخاص لا يعانون إعاقات يستخدمون" وحدات التحكم الجديدة. وتلقى المتخصص الفرنسي في ألعاب الفيديو والإعاقات والذي يستخدم كرسياً متحركاً، دعوة من "سوني" ليختبر في لندن الجهاز الجديد المغاير في تصميمه لوحدات التحكم التقليدية.
ووحدة التحكم الجديدة "مدروسة جيداً" لأنّ الشركة تسعى بحسب ليسيرف إلى جعلها في متناول الأشخاص الذين يعانون إعاقات مختلفة جداً.
ويقول ليسيرف (39 سنة) وهو يختبر وحدة تحكم "أكسيس" في لعبة "تراي": "من الجيّد أن نرى قطاع ألعاب الفيديو قد بدأ بالفعل يتناول مسألة تسهيل اللعب على المعوقين".
ويواجه ثلثا اللاعبين من ذوي الإعاقات صعوبات أو مشاكل في اللعب، فيما اشترى 40% منهم ألعاب فيديو لم يتمكنوا من استخدامها بسبب عدم سهولة ذلك بالنسبة إليهم، بحسب تقرير صدر عام 2021 عن جمعية "سكوب" الداعية إلى تحقيق المساواة للمعوقين في المملكة المتحدة.
ويعتبر ليسيرف أنّ ذلك يمثل جهداً أساسياً، ويقول: "لقد أتاحت لي ألعاب الفيديو أن أستمتع بحياة قريبة من العادية وأن أحظى بحياة اجتماعية"، مؤكداً أنها أداة "للانفتاح على العالم".
ويقول ألفين دانييل، مدير المشروع في شركة "سوني": "أردنا ألا يتحمّل اللاعب مسألة تكيّفه مع وحدة التحكم، بل أن تكون وحدة التحكم مكيّفة معه"، مشيراً إلى أنّ هذه مهمة لم تكن سهلة؛ "لعدم وجود شخصين يواجهان إعاقة ما بالطريقة نفسها".
وستكون وحدة التحكم متاحة في الأسواق اعتباراً من 6 كانون الأول/ديسمبر، فيما ستُباع في أوروبا لقاء 89,99 يورو (94,76 دولار).