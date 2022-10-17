سبورت: تشافي يحظى بثقة إدارة برشلونة رغم خسارة الكلاسيكو
كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، لن يقوم بإقالة تشافي هيرنانديز مدرب الفريق، بعد خسارة الفريق أخيرًا في الكلاسيكو وأيضا في دوري أبطال أوروبا.
وتحت عنوان "تشافي لا يمس"، أشار تقرير "سبورت"، يوم الاثنين، إلى أن "لابورتا ومجلس إدارته يحافظون على ثقتهم بتشافي رغم خسارة الكلاسيكو".
وأضافت "لابورتا غاضب جدًّا ويشعر بالعجز بعد دفع أكثر من 200 مليون يورو صفقات ولا توجد نتائج في اللحظات الحاسمة، لكن لا يوجد شكوك تجاه تشافي لأنه يعتبر المدرب الأفضل لمواجهة هذا المشروع، وينتظر نتائج جيدة ضد فياريال وبيلباو".
وأقيم الكلاسيكو على ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، معقل ريال مدريد في العاصمة الإسبانية، ضمن منافسات الأسبوع التاسع للدوري الإسباني، حيث تلقى برشلونة خسارته الأولى في الدوري الإسباني لهذا الموسم.
ويعيش النادي الكتالوني فترة سيئة بالآونة الأخيرة، بعد خسارته أمام إنتر ميلان بنتيجة 1-0 ثم تعادله معه 3-3، وهو ما عقَّد موقفه في دوري أبطال أوروبا.
ويلعب برشلونة ضد فياريال يوم الخميس الـ20 من أكتوبر.
واسترد ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني رافعًا رصيده إلى 25 نقطة، بفارق 3 نقاط عن برشلونة الثاني.
وقال تشافي في تصريحاته عقب المباراة "نعيش فترة سلبية لا يُعمل فيها شيء بالشكل الصحيح. نحن نحاول ولدينا الإيمان، ولكن الأمور لا تسير كما نريد".
وأضاف "حاولنا حتى النهاية. المباراة تساوي 3 نقاط فقط ولكنها كانت فرصة جيدة لمواصلة الحفاظ على الصدارة، حصلنا على بضع فرص ولكننا لم نستغل اللحظات التي يجب علينا استغلالها".