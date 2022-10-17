سبورت: تشافي يحظى بثقة إدارة برشلونة رغم خسارة الكلاسيكو

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، لن يقوم بإقالة تشافي هيرنانديز مدرب الفريق، بعد خسارة الفريق أخيرًا في الكلاسيكو وأيضا في دوري أبطال أوروبا.

وتحت عنوان "تشافي لا يمس"، أشار تقرير "سبورت"، يوم الاثنين، إلى أن "لابورتا ومجلس إدارته يحافظون على ثقتهم بتشافي رغم خسارة الكلاسيكو".

وأضافت "لابورتا غاضب جدًّا ويشعر بالعجز بعد دفع أكثر من 200 مليون يورو صفقات ولا توجد نتائج في اللحظات الحاسمة، لكن لا يوجد شكوك تجاه تشافي لأنه يعتبر المدرب الأفضل لمواجهة هذا المشروع، وينتظر نتائج جيدة ضد فياريال وبيلباو".