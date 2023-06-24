قريبا.. فيلم وثائقي عن قصة نجاة الأطفال الأربعة في كولومبيا

تتعاون الحكومة الكولومبية مع المنتج البريطاني "سايمن تشين" لإنتاج فيلم وثائقي، يتناول قصة نجاة الأطفال الأربعة الذي تاهوا 40 يومًا في أدغال كولومبيا إثر تحطم طائرة صغيرة كانت تقلهم، على ما أعلن الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، الجمعة.

وقال بيترو ردًا على سؤال وجّهه له صحافيون عن إمكانية إنتاج عمل يستند إلى قصة الأطفال: ليزلي (13 عامًا)، وسوليني (9 أعوام)، وتيان نورييل (5 سنوات)، وكريستين (سنة واحدة): "عقدت لقاءً أوّل مع منتج فائز بجائزتي أوسكار في المجال السينما الوثائقي".

وكان الرئيس نشر، الخميس، صورة تجمعه بسيمون تشين، الذي نال عملان من إنتاجه، هما "مان أون واير" (2008) و"سرتشينغ فور شوغر مان" (2012) جائزتي أوسكار.

وغرّد تشين عبر حسابه على "تويتر": "شكرًا جزيلًا سيدي الرئيس، إنه لشرف لي (...) أن أنتج فيلمًا وثائقيًا يستند إلى هذه القصة الملهمة".

وكان المستشفى العسكري المركزي في بوغوتا الذي يتعافى فيه الأطفال، أوضح أنهم لا يزالون في مرحلة التعافي "مع تحسن (...) في شهيتهم، وزيادة في وزنهم".

إلا أنّ الكلب البوليسي "ويلسون" الذي كان له دور بارز في عملية العثور على الأطفال، لا يزال مفقودًا.