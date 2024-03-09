العراق.. قطعوا جثته ورموها في حوض الأسماك

ألقت الجهات الأمنية في العراق القبض على أربعة متهمين، قاموا بخطف مواطن وقتله في محافظة واسط.

وفي التفاصيل، وفق وسائل إعلام محلية، كشف مصدر أمني، أن المجني عليه هو رجل أعمال من بغداد، ويملك جنوب مدينة الكوت أحواضا للسمك وحقول دواجن وحقولا زراعية.

وكان رجل الأعمال قد وظف خمسة أشخاص للعمل على مشاريعه، ويزورهم في فترات استلام الواردات المالية.

وفي 3 من مارس/آذار الحالي، تم الإبلاغ عن اختفاء الرجل، ومن خلال التحقيقات، تبين أن العاملين لدى الرجل هم من قتلوه.

وكشفت التحقيقات أن العمال الخمسة قتلوا الرجل ثم تخلصوا منه برميه في حوض الأسماك، وسرقوا منه مبلغ 200 مليون دينار (152 ألف دولار) وسيارته الحديثة نوع "بيك أب".

وإثر ذلك، تم ضبط أربعة من العمال، أحدهم بنغالي، وقد أقروا بجريمتهم، بينما هرب الخامس.

وقالوا إنهم قاموا بتقطيع الجثة ورميها في حوض الأسماك، بعد وضع الأجزاء في أكياس قماشية.