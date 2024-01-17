خالد البلشي يكشف لـ"إرم نيوز" تفاصيل دخول وائل الدحدوح إلى مصر

كشف خالد البلشي، نقيب الصحفيين المصريين، تفاصيل دخول الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح إلى مصر، لافتًا إلى أنه غادر مصر متجهًا إلى قطر لعلاج يده.

وأوضح نقيب الصحفيين المصريين في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، كيفية دخول الدحدوح مصر، مؤكدًا أنه كان هناك تنسيق بين نقابة الصحفيين والدولة المصرية، مضيفًا: "تواصلنا مع مسؤولي الدولة، وطالبنا بتيسير دخول الدحدوح مصر من أجل العلاج، والحكومة تفهمت ذلك وقامت بإدخاله عبر معبر رفح الحدودي".

ولفت "البلشي" إلى أن وائل الدحدوح تواصل مع النقابة لتيسير دخوله إلى مصر، وبدورها تواصلت النقابة مع الحكومة، وتم إدخاله، مشيدًا باستجابة الدولة المصرية.

وأشار "البلشي" إلى أن النقابة تواصلت مع الصحفي الفلسطيني فور دخوله مصر للاطمئنان عليه، وتقديم الدعم له في أي من متطلباته، لافتًا إلى أنه سيسافر إلى قطر مباشرة من أجل الخضوع للعلاج بسبب يده المصابة، مقدمًا الشكر للنقابة والدولة المصرية.