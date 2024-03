"أطعمة صحية" تسهم في زيادة الوزن بسرعة

حذر خبراء التغذية من أنّ بعض الأطعمة التي تُعتبر بدائل صحية قد تسهم في زيادة الوزن بسرعة، مثل الزبدة والجوز والغرانولا والأطعمة الخالية من الغلوتين.

وتم تسليط الضوء، في تقرير جديد صادر عن موقع تحليل النظام الغذائي Eat This Not That على ستة أطعمة "خادعة"، التي يمكن أن تفسد خطط فقدان الوزن أو الحفاظ عليه.

ومن بين هذه الأطعمة المضللة، المكسرات، حيث أوضحت الخبيرة التغذوية كيمبرلي جومر أن الاعتدال في تناولها هو المفتاح، مشيرة إلى أنه من السهل الإفراط في تناول الكميات الكبيرة منها.

بالإضافة إلى ذلك، حذر الخبراء من الزبدة والجوز والغرانولا، التي قد تحتوي على سعرات حرارية عالية بالإضافة إلى الدهون والسكريات المضافة.

وشدد الخبراء على أهمية تقليل حجم الحصص مع بعض الحبوب لتجنب زيادة الوزن، مُشيرين إلى أن الحبوب الخالية من الغلوتين قد تكون غنية بالسكريات والدهون المضافة.

وقال ويلر خبير التغذية: "إن العديد من العلامات التجارية المختلفة حاولت إعادة تسمية الحبوب إلى خيار إفطار صحي، ولكن بشكل عام يميل هذا المنتج إلى الافتقار إلى القيمة الغذائية".