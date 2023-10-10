ثقب الأوزون في القارة الجنوبية أصبح ثلاثة أضعاف حجم البرازيل

كشفت بيانات الأقمار الصناعية، أن ثقب الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية أصبح الآن واحدًا من أكبر الثقوب المسجلة بعد أن امتدّ إلى ثلاثة أضعاف حجم البرازيل.

والأسوأ من ذلك أنه قد يصبح أكبر من 10.3 مليون ميل مربع (26 مليون كيلومتر مربع) التي تم قياسها في 16 سبتمبر/أيلول، لأن الاستنزاف لا يصل عادة إلى ذروته حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول.

العلماء ليسوا متأكدين من سبب ضخامة ثقب الأوزون هذا العام، لكن بعض الباحثين توقعوا أن يكون الثوران البركاني تحت الماء في تونغا في يناير/كانون الثاني 2022، السبب في ذلك.

وكان انفجار البركان يعادل أقوى تجربة نووية أمريكية على الإطلاق، وأكبر انفجار طبيعي منذ أكثر من قرن.