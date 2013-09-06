روسيا تحذر من ضرب كيماوي سوريا

موسكو - حذرت روسيا الولايات المتحدة، الجمعة، من أي ضربة على مخزون الأسلحة الكيمياوية في سوريا، وفقاً لوزارة الخارجية الروسية.

وتتزامن التحذيرات الروسية مع إعلان وزارة الخارجية الصينية، عن تأييدها لقيام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بدور مهم في حل الأزمة السورية.

ويأتي التأييد الصيني في أعقاب تصريحات لمندوبة أميركا لدى الأمم المتحدة أنه لا يوجد "طريق مجد للمضي قدماً" في مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بالرد على الهجوم الكيماوي في سوريا يوم 21 اغسطس لأن روسيا تتخذ المجلس "رهينة".

وقالت السفيرة سمانثا باور للصحفيين إن الولايات المتحدة أطلعت دولا أعضاء في الأمم المتحدة على معلومات المخابرات الأميركية بشأن الهجوم الذي قتل فيه مئات المدنيين وتلقي واشنطن بالمسؤولية عنه على الرئيس السوري بشار الأسد.

وعلى هامش قمة العشرين قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان غي مون، إن تدهور الوضع في سوريا يستدعي إيجاد حل عاجل لهذه الأزمة، مضيفا أن الحل العسكري لا يمكن أن يحقق السلام أو يوقف سفك الدماء.

من جهته، قال المبعوث الدولي إلى سوريا، الأخضر الإبراهيمي، إن الأزمة السورية وصلت إلى مرحلة أصبحت تشكل تهديدا للمنطقة والعالم بأسره.

المعلم يروز روسيا

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، سيزور موسكو الاثنين المقبل وسيلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف، وسيبحث الجانبان تطورات الأوضاع الحالية التي تشهدها سوريا.

وعلى صعيد آخر، ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، نقلاً عن مصدر في البحرية الروسية أن روسيا أرسلت سفينة إنزال أخرى باتجاه السواحل السورية.

ونسبت الوكالة إلى المصدر قوله "سترسو السفينة في نوفوروسييسك حيث سيجري تحميلها بشحنة خاصة وستتجه إلى منطقة الخدمة العسكرية المحددة في شرق البحر المتوسط".