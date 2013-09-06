تركيا تخفض معدل النمو المستهدف ل 2014

أنقرة - قال مسؤولون أتراك اليوم الجمعة إن من المتوقع أن تخفض تركيا معدل النمو الإقتصادي المستهدف لعام 2014 إلى 4% من 5% بسبب تخفيض متوقع لبرنامج التحفيز النقدي الأمريكي وتوترات منطقة الشرق الأوسط واحتمال ارتفاع أسعار النفط.

وتتوقع الحكومة رسميا أن يبلغ معدل النمو 4% هذا العام و5% في العام المقبل لكن بعض الوزراء تحدثوا عن توقعات أقل من ذلك لعام 2013 وقالوا إن النمو سيكون في حدود 3% إلى 4%.

وقال مسؤول إقتصادي رفيع لرويترز "تخفيض برنامج التحفيز الأمريكي وانخفاض التدفقات المالية إلى تركيا واحتمال التدخل في سوريا واتساع نطاق الصراع والتطورات في مصر وارتفاع أسعار النفط والمشكلات الاقتصادية العالمية كلها عوامل تشكل خطراً على النمو في تركيا."