معرض الطاقة السعودي ينطلق في 26 مايو

إرم – ينطلق "معرض الطاقة السعودي 2013"، المعرض التجاري الدولي السادس عشر للكهرباء والطاقة المتجددة وتقنية المياه والإنارة والتكييف، يوم الأحد 26 مايو الجاري بمشاركة أكثر من 200 شركة طاقة محلية وأجنبية من 14 دولة. وستعقد فعاليات المعرض في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض ويستمر لغاية 29 مايو الجاري.

ويشهد الحدث مشاركة دولية واسعة من كل من النمسا والبحرين والصين وألمانيا والهند وإيرلندا وإيطاليا وكوريا والمملكة العربية السعودية وتايوان وتايلندا وتركيا ورومانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تشارك الصين وكوريا وتركيا والسعودية ودولة الإمارات عبر أجنحة وطنية.

ويشتمل "معرض الطاقة السعودي 2013"، الذي تنظمه شركة معارض الرياض المحدودة تحت رعاية وزارة المياه والكهرباء، على أربعة من أهم المعارض المتخصصة بمجال الطاقة على مستوى المملكة وهي؛ "المعرض السعودي للكهرباء 2013" (SAUDI ELENEX 2013) - المعرض الدولي السادس عشر للهندسة الكهربائية وتوليد الطاقة وتوزيعها؛ و"المعرض السعودي للإنارة 2013" (SAUDI LUMINEX 2013) - المعرض الدولي الثالث عشر لمعدات الإنارة؛ و"المعرض السعودي للتكييف والتهوية 2013" (SAUDI AIRCON) - المعرض الدولي الرابع عشر لتقنيات التكييف والتدفئة والتهوية والتبريد؛ و"المعرض السعودي لتقنيات المياه 2013" (SAUDI WATER TECH) - المعرض الدولي العاشر لتقنيات المياه.

ويعد "معرض الطاقة السعودي 2013" حدثاً تقنياً شاملاً يغطي كافة الجوانب المتعلقة بقطاع الطاقة ابتداءً من توليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها مروراً بتقنيات الطاقة البديلة والمتجددة ووصولاً إلى تقنيات ومنتجات الإنارة الحديثة إلى جانب المياه وتقنيات إدارة مصادرها والتكييف والتهوية. واستكمالاً للنمو غير المسبوق في قطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية، يعتبر "معرض الطاقة السعودي" بمثابة الوجهة المفضلة لكافة المعنيين بقطاع الطاقة بمن فيهم المسؤولين الحكوميين والمستثمرين والمشترين.