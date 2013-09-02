المنتخب المصري يضم حسني عبدربه

القاهرة- يدخل المنتخب المصري الأول لكرة القدم معسكراً مغلقاً الاثنين بالقرية الأولمبية للدفاع الجوي بالتجمع الخامس، استعداداً لمواجهة منتخب غينيا في العاشر من الشهر الحالي في الجولة الأخيرة من المرحلة الثانية للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وكان من المقرر أن يبدأ المعسكر الأحد ، لكن تغيير موعد عودة فريق الأهلي من الجونة بسبب مواعيد حظر التجوال في القاهرة، قد دفعت الجهاز الفني للمنتخب لاتخاذ قرار مفاجئ بتأجيل موعد بدء المعسكر لمدة يوم واحد.

واختار الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الأمريكي بوب برادلي، 27 لاعبا للانضمام للمعسكر وهم: شريف إكرامي ومحمد صبحي ومسعد عوض لحراسة المرمى، وائل جمعة وآدم العبد ومحمد نجيب ورامي ربيعة واحمد فتحي وأحمد المحمدي وسيد معوض وأحمد شديد للدفاع، وحسام عاشور ومحمد النني وحسام غالي وإبراهيم صلاح وحسني عبد ربه وعمرو السولية واحمد حمودي وعبد الله السعيد لخط الوسط، ومحمد ابوتريكة ومحمد صلاح ومحمد ناجي " جدو " واحمد رفعت ووليد سليمان واحمد حسن كوكا وعمرو زكي ومحمود عبد المنعم كهربا للهجوم.

وسيتم إعلان أسماء لاعبي الزمالك الاثنين على ضوء مباراتهم مع "أورلاندو بيراتس" الجنوب أفريقي في دوري أبطال إفريقيا.

وقد تحدث الأمريكي بوب برادلي المدير الفني للمنتخب مع ضياء السيد المدرب العام وزكي عبدالفتاح مدرب حراس المرمى عقب انتهاء مباراة الأهلي وليوبارد الكونغولى لاتخاذ القرار المناسب، واتفق الثلاثي على ضرورة تأجيل بدء المعسكر بسبب غياب لاعبي الأهلي والزمالك والمحترفين عن المعسكر، و في حالة الإصرار على بدء المعسكر في موعده الأصلى كان برادلي ومعاونوه سيضطرون للبدء بست لاعبين فقط، وهو أمر غير ذى جدوى.

وبعيداً عن ذلك، أكد المهندس سمير عدلي مدير المنتخب الوطني ثقته الكاملة في تفهم قيادات الدولة لموقف المنتخب وحاجته للعب مبارياته الدولية على أرض مصر.

وأكد عدلي أن مصلحة مصر العليا أهم من أي شئ آخر، لكن في الوقت نفسه فإن العالم يضع تقديراته لما يجري في مصر من خلال عدة وسائل منها قدرة البلد على استضافة الأحداث الرياضية.

مشيراً إلى أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تمنح البلد المضيف حق تغيير ملعب المباراة فقط في حالة وجود ظروف قهرية طارئة. وأكد أن الشغل الشاغل للفيفا هو ضمان سلامة الفريقين والحكام وخروج المباراة لبر الأمان وليس مكان إقامتها.