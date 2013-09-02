شاب مصري يخترع سيارة طائرة

القاهرة- مهندس مصري شاب تمكن من اختراع سيارة طائرة تحلق في الهواء بسرعة 280 كيلو متر في الساعة تتسع لشخصين وتسير على الطريق بسرعة السيارة العادية.

المهندس المصري رفعت همام مخترع السيارة، قال: "أن الفكرة تولدت لديه أثناء سفره إلى لبنان واستطاع الخروج بالفكرة إلى أرض الواقع".

وأضاف رفعت " أن تكلفة عملية إنتاج السيارة الطائرة حوالي 50 ألف جنيه، ويمكن أن تباع بحوالي 70 ألف جنية، كما تتوافر لها كافة عناصر ألامان أثناء عملية طيرانها".

وبين المهندس المصري أن الطائرة تحتوي على " براشوت " يحملها حتى تستقر على الأرض في حال تعطلها بصورة مفاجئة بشكل آمن. وأن السرعة التي تسير بها السيارة حوالي 180 كيلو متر في الساعة أثناء سيرها على الأرض وأجنحتها تغلق في جوانبها بحيث تصبح سيارة عادية.

ونوه همام إلى أن السيارة تم تسجيلها في أكاديمية البحث العلمي المصرية وتجربتها على ارض الواقع وأثبتت فاعليتها بصورة كبيرة.

وحسب المهندس همام فإن هذا الأختراع لم يكون الوحيد بل قام بتقديم العديد من الاختراعات الهامة لمصر والتي بلغت ستة اختراعات منها شبكة إنذار مبكر للصواريخ وهو النظام الذي يقوم برصد الصواريخ المعادية على الدولة منذ لحظة إطلاقها ورصد تحركاتها واتجاهاتها .

واختراع جهاز تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى اختراع جهاز تلقيح صناعي يستخدم في تلقيح المواشي من الأبقار والأغنام حتى تتمكن من الإنجاب.