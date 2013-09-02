عيون مويس تطارد 5 لاعبين في آخر لحظة

إرم - (خاص) أحمد نبيل

أذاق فريق ليفربول ضيفه مانشستر يونايتد مرارة الهزيمة الأولى في الموسم الحالي من الدوري الإنكليزي الممتاز وفاز عليه بهدف نظيف يوم الأحد في المرحلة الثالثة من المسابقة.

وقد وضع مويس خمسة لاعبين وسط نصب عينيه للتعاقد مع أحدهم أو اثنين مرة واحدة قبل ساعات على غلق نافذة الانتقالات الصيفية يوم الاثنين.

أحد هؤلاء الخمسة هو الدولي الإيطالي دانييلي دي روسي البالغ من العمر 30 عاماً والذي كان قد تلقى عرضاً من يونايتد قبل نحو عام ورفض الرحيل عن فريقه روما، خاصة وأن يرحب حالياً بالرحيل عن إيطاليا بأكملها بعد 13 عاماً قضاها في نادي العاصمة.

وبالإضافة إلى دي روسي هناك نجم بروسيا دورتموند الألماني الشاب إيكاي غوندوغان، البالغ من العمر 22 عاماً وتبلغ قيمته نحو 20 مليون جنيه استرليني، ومن الممكن أن تتم هذه الصفقة في اللحظات الأخيرة خاصة وأن دورتموند يريد بشدة استعادة لاعب وسطه الياباني شينجي كاغاوا من يونايتد.

وربما يدخل كاغاوا ضمن هذه الصفقة وحينها سيكون قدوم غوندوغان إلى "أولد ترافورد" أمراً وارداً للغاية على الرغم من رغبة الدولي الياباني في البقاء مع الشياطين الحمر.

ولا يستبعد مويس أيضا الكرواتي لوكا مورديتش لاعب وسط ريال مدريد الإسباني خاصة بعد إعلان الأخير رسمياً انضمام النفاثة غاريث بيل من توتنهام.

ويعتبر أندير هيريرا لاعب وسط أتليتك بلباو الإسباني رابع لاعب وسط يضعه مويس نصب عينيه للتعاقد معه قبل غلق باب الانتقالات، وقد يرحب النادي الباسكي في التنازل عن لاعبه مقابل 30 مليون استرليني.

وبطبيعة الحال فإن البلجيكي الدولي مروان فيلايني هو اللاعب الخامس الذي يريده مويس خاصة وأن سبق وأن قام بتدريب المغربي الأصل في ناديه السابق إيفرتون.

وكان يونايتد قد قدم أكثر من عرض للتعاقد مع فيلايني مع الظهير الأيسر ليتون باينز لكن إيفرتون رفض العرض الذي وصل إلى 40 مليون استرليني ويطلب 50 مليون في اللاعبين.