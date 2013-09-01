آرسنال يُسقط توتنهام في قمة لندن

لندن - أحرز اوليفييه جيرو هدفا في الشوط الأول منح ارسنال الفوز على غريمه توتنهام هوتسبير بهدف دون رد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الاحد.

وأنفق توتنهام أموالا كثيرة على ضم لاعبين جددا تحسبا لبيع لاعبه جاريث بيل مقابل مبلغ قياسي إلى ريال مدريد بينما تعاقد ارسنال مع يايا سانوجو وماتيو فلاميني فقط في صفقتي انتقال حر، لكن ارسنال بدا الطرف الأكثر ترابطا وأحرز هدف المباراة الوحيد بعد 23 دقيقة عندما هيأ توماس روزيتسكي وثيو والكوت الكرة إلى جيرو على القائم القريب.

وفي مباراة أخرى حصل سوانزي سيتي على أول ثلاث نقاط له في الموسم بانتصاره 2-صفر على وست بروميتش البيون الذي يتذيل الآن ترتيب الفرق بنقطة وحيدة ودون أن يسجل أي أهداف، وافتتح بن ديفيز التسجيل في الدقيقة 22 وأضاف زميله بابلو هرنانديز الهدف الثاني في الدقيقة 83.