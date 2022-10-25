مع أنباء عودته إلى برشلونة.. باريس سان جيرمان يبدأ عملية تمديد عقد ميسي



يحرص باريس سان جيرمان على تجديد عقد مهاجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي ينتهي عقده معه في 30 يونيو/حزيران المقبل، ومنع عودته إلى برشلونة.

وبحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن النادي الباريسي يعمل بالفعل على الشروط الاقتصادية للعقد الجديد للاعب الأرجنتيني، المطلوب أيضًا من قبل نادي برشلونة.

ومن بين خطط خوان لابورتا رئيس برشلونة حل مشاكله مع ميسي، بعد أن اضطر النجم الأرجنتيني إلى الرحيل عن النادي الكتالوني صيف عام 2020 لأن برشلونة لم يستطع تحمل راتبه القياسي.

وبعد موسم أول غير منتظم للغاية تطور أداء ميسي هذا الموسم بشكل يشبه مستواه بالفعل الذي قدمه في أفضل مواسمه مع برشلونة، ما دفع باريس سان جيرمان للعمل على تقديم عرضه لتمديد عقد اللاعب لموسم إضافي واحد على الأقل.

وقبل أسابيع، أوضح الفريق المعاون لميسي أن المهاجم الأرجنتيني لن يتسرع في اتخاذ قرار، وأنه لن يقرر مستقبله إلا بعد مونديال قطر الذي ينطلق في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ومع ذلك، وفقًا لصحيفة "لو باريزيان"، بدأ نادي العاصمة الفرنسية بالفعل في التحرك لإقناع ميسي بتمديد عقده إلى ما بعد 30 يونيو/حزيران 2023.

وقال قائد الأرجنتين إن منتخب بلاده لا يخشى أي منافس في كأس العالم، لكنه حث الجماهير على الهدوء قبل البطولة التي تنطلق بعد أقل من شهر في قطر.

وتقع الأرجنتين، بطلة كأس كوبا أمريكا التي لم تخسر في آخر 35 مباراة منذ 2019، مع السعودية والمكسيك وبولندا في المجموعة الثالثة، وتبحث عن لقبها الأول بكأس العالم منذ عام 1986 بقيادة الراحل دييغو أردماندو مارادونا.

ورشح ميسي منتخبي فرنسا والبرازيل للفوز بكأس العالم لأنهما يمتلكان مجموعة أساسية من اللاعبين الذين لعبوا معا لفترة طويلة.

وقال مهاجم باريس سان جيرمان إن البرازيل وألمانيا وفرنسا وإنجلترا وإسبانيا من المنتخبات المرشحة دائما للفوز، لكن المهاجم البالغ من العمر 35 عاما يشعر أن فرنسا والبرازيل هما أفضل فريقين حاليا قبل المشاركة في كأس العالم التي تختتم في 18 ديسمبر/ كانون الأول.