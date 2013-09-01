تساقط قيادات الإخوان في مصر

القاهرة - (خاص) من عمرو على

في إطار خطتها لتجفيف منابع الإرهاب في مصر، تواصل قوات الأمن ضرباتها لقيادات جماعة الإخوان المسلمين الهاربين، حيث تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن الإسكندرية، مساء السبت، من القبض على القيادي صبحى صالح غرب الإسكندرية.

وتم ترحيل صالح إلى النيابة العامة وبعد سماع أقواله في الاتهامات الموجهة إليه بتحريضه على قتل المتظاهرين بسيدي جابر، جرى ترحيله إلى سجن برج العرب.

اللواء ناصر العبد، مدير إدارة البحث الجنائي قال: تم تكليف 6 مأموريات لتمشيط الإسكندرية وخارجها للبحث عن القيادي الإخواني صالح. في إطار تنفيذ قرار نيابة شرق الإسكندرية بالقبض عليه على خلفية اتهامه بالتحريض على قتل المتظاهرين بالإسكندرية، مشيرا إلى أن المتهم لم يغير ملامح وجهه، ولكنه اختبأ داخل إحدى الفيلات الخاصة بأحد رجال الأعمال ببرج العرب.

نيابة شرق الإسكندرية وجهت لصالح تهم التحريض على القتل والإصابة العمد والتجمهر والتظاهر بالطريق العام والانضمام إلى إحدى الجماعات التي تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما وجهت النيابة لصالح تهم تعطيل حركة المواصلات وتعريض سلامة المواطنين للخطر وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص وتخريب المؤسسات العامة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وأمرت نيابة شرق الإسكندرية مساء أمس السبت، بحبس 84 عنصر من جماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية 15 يوماً على ذمة التحقيق، على خلفية اشتباكات "جمعة الحسم".

ووجهت لهم تهم التحريض على العنف والاضرار بالممتلكات العامة والخاصة.

في وقت آخر تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية بالاشتراك مع أجهزة الأمن الوطني من القبض على القيادي جمال شحاتة عضو مجلس الشعب السابق، أمام منزله بشبرة الخيمة. الذي وجهت له العديد من التهم .

وكان قد ورد لأجهزة الأمن بالقليوبية معلومات تفيد بوجود شحاتة في منزله بعد مشاركته في مظاهرات الجمعة الماضي.