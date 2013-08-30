مقتل أربعة من القاعدة في هجوم باليمن

مقتل أربعة من القاعدة في هجوم باليم...

مقتل أربعة من القاعدة في هجوم باليمن

يشير الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أن عناصر القاعدة في اليمن كانوا السبب وراء إغلاق بعض االسفارات الغربية في المنطقة، بعد اعتراض مكالمة لهم قالوا فيها أنهم سينفذون هجمات "تغير وجه التاريخ".

 عدن - قال مصدر حكومي محلي إن أربعة على الاقل يشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة قتلوا الجمعة في هجوم بطائرة أمريكية بدون طيار فيما يبدو في محافظة البيضاء بوسط اليمن.

 

وقال المصدر الحكومي لرويترز إن الغارة وقعت في مدينة رداع وأسفرت عن مقتل القائد المحلي للقاعدة هناك وثلاثة آخرين، وذكرت مصادر قبلية أن القتلى خمسة، وقال مصدر محلي "استهدفت الطائرة مكاناً كانوا مجتمعين فيه."

 

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد قال الأسبوع الماضي ان زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب تعهد في مكالمة هاتفية تم اعتراضها بتنفيذ هجمات "ستغير وجه التاريخ" وأن هذا هو ما أدى إلى إغلاق العديد من السفارات الأمريكية والغربية مؤقتاً في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا في وقت سابق من الشهر.

 

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