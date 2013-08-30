نسمة محجوب: منى زكي أهانتني

القاهرة ـ طلبت نسمة محجوب من منى زكي الاعتذار لها بعدما اتهمتها الجهة المنتجة لمسلسل زكي "آسيا" بالكذب والادعاء بسبب الأزمة التي نشبت بينهما بعد استبعادها من غناء تتر العمل الذي عرض في رمضان الماضي.

وأوضحت صاحبة لقب "ستار أكاديمي" أنّها تعاقدت مع الجهة المنتجة التي يمتلكها أحمد حلمي زوج منى زكي، على تقديم التتر، وتنازلت عن ثلثي أجرها احتراماً منها لكلّ من زكي وحلمي.

وتابعت أنّها فوجئت بعدها بالتعاقد مع مطربة أخرى من دون علمها أو الاعتذار لها.

وأشارت إلى أنّه رغم التزامها الصمت، إلا أنها فوجئت بالشركة تتهمها بالادعاء والكذب، نافية أن تكون قد تعاقدت معها على غناء العمل، مما اعتبرته محجوب إهانة من بطلة العمل وزوجها يجب الاعتذار عنها، خصوصاً أنّها تمتلك العقود التي تثبت ذلك.

يذكر أنّه بعد استبعاد نسمة،وفقا لـ أخبار النهارده، وقع الاختيار على المطربة حنان ماضي لتقديم تتر "آسيا" الذي كتب كلماته الشاعر أيمن بهجت قمر، ولحّنه ووزّعه خالد عز.